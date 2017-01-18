Afganistan'da Soğuk Hava 4 Can Aldı

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeydoğusunda birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Badahşan vilayetinde dört can aldı.



Badahşan Valiliği sözcüsü Navid Furuten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralıksız yağan kar ve soğuk hava nedeniyle Badahşan'ın Vahan ilçesinde dört kişinin donarak hayatını kaybettiğini belirtti.



Yaşamını yitirenlerin üçünün kadın olduğunu ifade eden Furuten, soğuktan etkilenen altı kişinin komada olduğunu söyledi.



Furuten, bölgenin dağlık olması nedeniyle her sene soğuktan ölenlerin olduğunu kaydetti.



Yaklaşık iki ay önce Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde 20 çocuk donarak hayatını kaybetmişti.