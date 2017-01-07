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Afganistan'da Silahlı Saldırı

Afganistan'da Silahlı Saldırı

I Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir grup saldırganın madencilere ateş açması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Silahlı Saldırı

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir grup saldırganın madencilere ateş açması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti.

Baglan Valiliği Sözcüsü Mahmud Hakmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tala u Barfak ilçesine bağlı Anar Dere bölgesindeki madende çalışan işçilerin evlerine giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Hakmal, saldırıda 13 madencinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan, Maden, İşçi
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