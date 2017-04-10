Afganistan'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü.



Kabil Emniyet Müdürlüğü Suç Soruşturma Dairesi Başkanı Muhammed Salim Almas, Adalet ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi'nde çalışan iki kişinin, Kabil'in Kambar kavşağında kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.



Almas, saldırıda merkez çalışanı iki kişinin yaşamını yitirdiğini, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.