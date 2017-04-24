Afganistan'da Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanının İstifası

Afganistan'da Savunma Bakanlığına Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tarık Şah Bahrami, Genelkurmay Başkanlığına da Paktiya Kolordu eski Komutanı Şerif Yaftali getirildi.



Belh vilayetindeki 209. Şahin Kolordu komutanlığına cuma günü düzenlenen, 140 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Abdullah Habibi'nin Savunma Bakanlığından, Kadem Şah Şahim'in de Genelkurmay Başkanlığından istifasının ardından yeni atamalar yapıldı.



Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bahrami'nin Savunma Bakanı, Paktiya Kolordu eski Komutanı Yaftali'nin de Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildiği bildirildi.



Ayrıca, Afganistan Devlet Başkanlığından yapılan açıklama, Belh'teki saldırı üzerine Kolordu Komutanı Muhmand Katvazey'in yerine Tuğgeneral Amanullah Mubin'in atandığını belirtildi.



Açıklamada, 209. Şahin Kolordu Komutanlığının yanı sıra 207. Zafar Kolordu, 205. Atal Kolordu ve 203. Tandar Kolordu komutanlarının da değiştiği kaydedildi.



"Daha iyi yapabilecek birine devredilmesi gerektiğini düşündüm"



Bu arada, eski Savunma Bakanı Habibi ve eski Genelkurmay Başkanı Şahim başkent Kabil'de basın toplantısı düzenledi.



Habibi, kimsenin zorlaması olmadan istifa kararı aldığını ve istifasının Devlet Başkanı Eşref Gani tarafından kabul edildiğini söyledi.



Habibi, "Kolordu Komutanlığına yapılan saldırının ardından istifa etme kararı aldım, artık bu işi daha iyi yapabilecek birilerine devredilmesi gerektiğini düşündüm." dedi.



Eski Genelkurmay Başkanı Şahim de istifa etmesinin devletten uzaklaşmak anlamına gelmeyeceğini, bundan sonra da güvenlik güçleriyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.



Tacik kökenli Şahim yaklaşık iki sene önce, eski Savunma Bakanı Habibi ise yaklaşık bir sene önce göreve başlamıştı. Habibi, iki ay önce başkent Kabil'de Davut Han Askeri Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırının ardından Afganistan parlamentosuna çağrılmış ve yapılan güven oylamasında Habibi'nin görevine devam etmesi yönünde karar çıkmıştı.



Afganistan parlamentosu, Belh vilayetindeki 209. Şahin Kolordu komutanlığına düzenlenen, 140 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından bu iki yetkiliyi güven oylaması için meclise çağırmaya hazırlanıyordu.



Habibi ve Şahim, saldırı nedeniyle bugün görevlerinden istifa etmişti.



Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, eylem öncesinde kolorduda görevli 4 asker aracılığıyla bölgede keşif yaptıklarını iddia etmişti.