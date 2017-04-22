Taliban Militanı Askeri Üssü Bastı! Ölü Sayı 140'a Yükseldi

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentindeki askeri birliğe, askeri üniforma giyen 6 Taliban militanı tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü sayısının 140'a yükseldiği açıklandı.

''BUNU ÖNEMLİ BİR SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRDİLER''

ABD'li askeri yetkili Colonel John Thomas saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taliban militanları muhtemelen ''Bunu 'önemli' bir saldırı olarak değerlendirdiler" diye konuştu.

Thomas, ABD liderliğindeki koalisyon birliklerinin savaşa ne kadar yaklaştığının belirsiz olduğunu söyledi.