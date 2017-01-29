Afganistan'da Pakistan Karşıtı Gösteri

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Pakistan karşıtı gösteri düzenlendi.



Pakistan'ın, ülkenin iç işlerine karıştığını iddia eden göstericiler, Kandahar'ın İl Şura Başkanlığından Şehitler Kavşağı'na yürüdü.



"Hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine karışmasını istemiyoruz" şeklinde slogan atan göstericiler, ülkedeki istikrarsızlığın asıl sebebinin Pakistan olduğunu ileri sürdü.



Göstericiler adına konuşan Haji Nasrullah, Pakistan'ın Afganistan'a yönelik "sorumsuzca" haraketlerini kınadıklarını söyledi.



Pakistan'ın sürekli Afganistan'ın iç işlerine karıştığını öne süren Nasrullah, devletin bu konuda hep sessiz kaldığı görüşünü paylaştı.



Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteri olaysız son buldu.



Kandahar'ın Pakistan sınırındaki Spin Buldak ilçesinde, 2 gün önce Pakistan sınır birliklerinin açtığı ateşte bir Afgan polisi hayatını kaybetmişti.