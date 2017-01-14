Afganistan'da Pakistan Karşıtı Gösteri

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Pakistan protesto edildi.



Afganistan'da artan saldırılarda Pakistan'ın elinin olduğunu iddia eden protestocular Pakistan'ın Herat Başkonsolosluğuna yürüdü.



"Barış istiyoruz", "Suçsuz insanların öldürülmesine son verilsin" ve "Pakistan elçiliğini istemiyoruz" şeklinde slogan atan kalabalık, ülkedeki istikrarsızlığın asıl nedeninin Pakistan olduğunu savundu.



Göstericiler adına konuşan Gulam Hazrat Sagari, "Afganistan'daki terör eylemlerinin arkasında Pakistan istihbaratının olduğunu iddia ederek Afganistan hükümetinin de bu duruma sessiz kaldığını söyledi.



Pakistan'ın Afganistan'ın düşmanı olduğunu öne süren Sagari, Afganistan devletinin Pakistan'a karşı siyasetinde sert olması gerektiğini vurguladı.



Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteri olaysız son buldu.



Dün de başkent Kabil'de Pakistan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.



Afganistan genelinde son bir haftada düzenlenen 7 saldırıda 88 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmıştı.