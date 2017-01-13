Afganistan'da Pakistan Karşıtı Gösteri

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Pakistan protesto edildi.



Afganistan'da artan saldırılarda Pakistan'ın elinin olduğunu iddia eden protestocular Pakistan Büyükelçiliğine yürüdü.



"Barış istiyoruz", "Suçsuz insanların öldürülmesine son verilsin" ve "Biz Kabil'de Pakistan elçiliğini istemiyoruz" şeklinde slogan atan kalabalık, ülkedeki istikrarsızlığın asıl nedeninin Pakistan olduğunu savundu.



Göstericiler adına Samiullah Asadi, "Pakistan Taliban'ı her yönden destekliyor, Afganistan'da artan saldırıların arkasında da Pakistan var." dedi.



Pakistan İstihbarat Servisinin çeşitli bahanelerle Afganları öldürmeye çalıştığını öne süren Asadi, Pakistan ile Afganistan ilişkilerinin koparılması gerektiğini söyledi.



Asadi, Pakistan'ın, teröristleri destekleyen bir ülke olduğunu ileri sürdü.



Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteri olaysız son buldu.



Afganistan genelinde son bir haftada düzenlenen 7 saldırıda 88 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmıştı.