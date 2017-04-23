Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı

Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, Taliban örgütünün başka ülkelerin çıkarları için Afganistan'da savaştığını söyledi.



Karzai, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, cuma günü Behl vilayetindeki kolordu komutanlığına düzenlenen saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Afganistan'a zarar veren tüm grupların terörist olduğunu ifade eden Karzai, Belh'deki saldırının da bir terör eylemi olduğunu vurguladı.



Karzai, "Taliban üyelerine artık kardeşimiz diyemeyiz." ifadesini kullandı.



Eski devlet başkanı, Afganistan halkının tüm bu olumsuzluklara rağmen geleceğe dair umudunu kaybetmemesi gerektiğinin altını çizdi.



Asker üniformalı 10 Taliban üyesi cuma günü öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Behl vilayetinde konuşlu 209. Şahin Kolordu Komutanlığına silahlı saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.



Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit, eylem öncesinde kolorduda görevli dört asker aracılığıyla bölgede keşif yaptıklarını iddia etmişti.