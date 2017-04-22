Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı

MEZAR-I Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, dün 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıda yaralananlarla görüştü.



Kolordu hastanesindeki yaralıları ziyareti sırasında tedavileri için gerekenleri yapmaya hazır olduklarını belirten Gani, durumu ağır olanların yurt dışında tedavi görmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.



Gani ayrıca saldırıda hayatını kaybedenler için yarın ulusal yas ilan etti.



Askeri üniformalı 10 kişi dün öğle saatlerinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına silahlı saldırı düzenlemiş, ardından çıkan çatışmada 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.



Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mücahit, kolorduda görevli 4 asker aracılığıyla daha önce bölgede keşif yaptıklarını iddia etmişti.