Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı - Mezar-I Şerif

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı - Mezar-I Şerif

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve devam eden çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, askeri üniformalı 3 saldırganın kolordunun içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını ve olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Saldırı sonucu 15 kişinin yaralandığı kaydedilirken çatışmanın sürdüğü ve saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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