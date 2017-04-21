Afganistan'da Kolordo Komutanlığına Saldırı

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiği ve çatışmaların devam ettiği bildirildi.



Yetkililer, askeri üniformalı saldırganların, kolordunun içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını belirtti.



Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, bölgeden silah seslerinin gelmeye devam ettiği kaydedildi.



Saldırganların kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor.



Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü öne sürdü.