Afganistan'da Kalp Krizinden Ölen Astsubay, Memleketi Aksaray'da Defnedildi

AFGANİSTAN'daki Türkiye Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği'nde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 40 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Adam Sağlam'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'deki, Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği'nde 5 aydan bu yana görev yapan 2 çocuk babası Astsubay Başcavuş Adem Sağlam, geçen çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlam'ın için bugün memleketi Aksaray'da Ulu Camii'nde dini ve askeri tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alakuş, askerler ve yakınları katıldı. Ailesi ve yakınları tabut başına gelip gözyaşı döktü. 11 yaşındaki oğlu Süleyman Efe Sağlam ise, uzun süre babasının fotoğrafına bakıp ağladı. Astsubay Sağlam'ın cenazesi, kılanan cenaze namazının ardından Yuva Köyü'ndeki mezarlığa defnedildi.



- Aksaray