Afganistan'da İntihar Saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Devlet Başkanlığı Sarayı yakınında intihar saldırısı düzenlendi.



Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Muhammad Radmaniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Devlet Başkanlığı Sarayı yakınında devlet memurlarını hedef aldığını belirtti.



Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Radmaniş, henüz kimse tarafından üstlenilmeyen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.