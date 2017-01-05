MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, saldırganla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaysar Kaymakamı Rahmatullah Kaysari, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, korucu komutanı Nasir Zabet'in Kaysar merkezinden geçtiği sırada infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda, intihar eylemcisiyle birlikte 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kaysari, aralarında korucu komutanının da olduğu 7 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralananların arasında sivillerin de olduğu kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da İntihar Saldırısı
I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, saldırganla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti.
MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, saldırganla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads