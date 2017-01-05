Afganistan'da İntihar Saldırısı

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, saldırganla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaysar Kaymakamı Rahmatullah Kaysari, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, korucu komutanı Nasir Zabet'in Kaysar merkezinden geçtiği sırada infilak ettirdiğini söyledi.



Saldırıda, intihar eylemcisiyle birlikte 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kaysari, aralarında korucu komutanının da olduğu 7 kişinin de yaralandığını belirtti.



Yaralananların arasında sivillerin de olduğu kaydedildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.