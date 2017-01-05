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Afganistan'da İntihar Saldırısı

Afganistan'da İntihar Saldırısı

I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, saldırganla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da İntihar Saldırısı

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, saldırganla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaysar Kaymakamı Rahmatullah Kaysari, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, korucu komutanı Nasir Zabet'in Kaysar merkezinden geçtiği sırada infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda, intihar eylemcisiyle birlikte 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kaysari, aralarında korucu komutanının da olduğu 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralananların arasında sivillerin de olduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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