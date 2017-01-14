Afganistan'da Deaş, 65 Evi Ateşe Verdi

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kot ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensupları boşaltılan bir köyde evleri yaktı.



Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin, Kot ilçesinin Bab Gundey köyünde 65 evi ateşe verdiğini belirtti.



Ateşe verilen evlerin daha önce terör tehdidi nedeniyle boşaltıldığını ifade eden Hogyani, evlerin tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.



Hogyani, DEAŞ militanlarının bu tür eylemlerle halka korku salmak istediğini kaydetti.