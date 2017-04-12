Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayına Saldırı

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı sarayına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Afganistan'da cumhurbaşkanlığı sarayına intihar saldırısı düzenlendi. Bir intihar saldırganı, cumhurbaşkanı sarayına ait çıkış kapısına yaklaşarak kendini patlattı. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Görgü tanığı Ziaurrahman, saldırı sırasında olay yeri yakınlarındaki köprüde bulunduğunu ifade ederek, "Patlamayı hissettim ve olay yerinden dumanların yükseldiğini gördüm" dedi. İsmini açıklamak istemeyen bir yetkili ile konuştuğunu aktaran Ziaurrahman, "Cumhurbaşkanı Saray'ına ait iki koruma mensubu şehitler arasında" ifadelerini kullandı. - KABİL