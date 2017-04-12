Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayına Saldırı: 5 Ölü

Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayına intihar saldırısı düzenlendi. Bir intihar saldırganı, cumhurbaşkanı sarayına ait çıkış kapısına yaklaşarak kendini patlattı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, "Olayda 5 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de yaralandı" dedi. Danish, kurbanların çoğunun sivil olduğunu kaydetti.



(İHA)