Afganistan'da Çatışma

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 32 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



Helmand valiliği sözcüsü Omar Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, iki gün önce Helmand'ın Sangin ilçesine saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını belirtti.



İki gündür devam eden çatışmada 32 militanın öldürüldüğünü ifade eden Zuvak, 40 militanın da yaralandığını söyledi.



Öldürülenler arasında örgütün bölgedeki 3 liderinin de bulunduğunu kaydeden Zuvak, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla örgüt üyelerinin püskürtüldüğünü bildirdi.