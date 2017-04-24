Afganistan'da Bulunan Cesedin, Kayıp Türk'e Ait Olmadığı Ortaya Çıktı

Afganistan'da Türk işadamına ait olduğu ifade edilen cesedin, Türk işadamına ait olmadığı ve Afgan istihbarat birimleri kaçırılma olayıyla ilgili araştırmalarına devam ettiği bildirildi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ali Kalkan olarak bilinen bir restoran sahibi, salı günü iş yerinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ali Kalkan'ın cesedinin Kabil kentinin doğusundaki Pol-i Çarki bölgesinden bulunduğu ifade edilmişti, ancak bulunan cesedin Kalkan'a ait olmadığı belirtildi. Kalkan'ın iş ortağı Cengiz Aslan, iş adamının öldürüldüğünün doğrulanmadığını ifade ederek, "17 Nisan günü fidye amacıyla kaçırılan iş adamı Ali Kalkan'a ait olduğu öne sürülen cesedin Kalkan'a ait olmadığı anlaşıldı. Afgan istihbarat birimleri, kaçırılma olayıyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Kaçırılma olayının çok yönlü olarak incelendiği, her detayın araştırıldığı bildirildi" dedi. - KABİL