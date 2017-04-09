Afganistan'da Bombalı Saldırı: 9 Ölü

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 korucu öldü



Çemtal'daki Korucu Komutanı Faiz Muhammad, teröristlerin, Çemtal'ın Bargah bölgesinde yola döşedikleri bombayı, korucuların geçtiği sırada patlattığını söyledi.



Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Muhammad, 4 korucunun da yaralandığını belirtti.



Taliban örgütü ise saldırıyı üstlenerek 13 korucuyu öldürdüğünü, ikisini de yaraladığını iddia etti.