Afganistan'da Bombalı Saldırı: 9 Ölü

I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 korucu öldüÇemtal'daki Korucu Komutanı Faiz Muhammad, teröristlerin, Çemtal'ın Bargah bölgesinde yola döşedikleri bombayı, korucuların geçtiği sırada patlattığını söyledi.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 9 Ölü

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 korucu öldü

Çemtal'daki Korucu Komutanı Faiz Muhammad, teröristlerin, Çemtal'ın Bargah bölgesinde yola döşedikleri bombayı, korucuların geçtiği sırada patlattığını söyledi.

Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Muhammad, 4 korucunun da yaralandığını belirtti.

Taliban örgütü ise saldırıyı üstlenerek 13 korucuyu öldürdüğünü, ikisini de yaraladığını iddia etti.

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