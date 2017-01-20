Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Hulum ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.



Belh Emniyet Amiri Abdurazzak Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hulum'un Buzkaşi Spor alanı yakınında motosiklete yerleştirilen bombanın, sivil polis komutanı Haji Zumaray'in aracıyla bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.



Saldırıda komutan Zumaray ile 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ifade eden Kadiri, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.



Emniyet amiri, olaydan Taliban örgütünü sorumlu tutarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.