Afganistan'da Bombalı Saldırı

Afganistan'ın güneyinde Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü.



Zabul Valiliği sözcüsü Gül İslam Siyal, Zabul'un Şinkey ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Şinkey ilçe Emniyet Müdürü Seyfullah Hotak'ın konvoyunun bölgeden geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.



Saldırıda, Şinkey Emniyet Müdürü Hotak ve bir korumasının yaşamını yitirdiğini kaydeden Siyal, 4 korumanın da yaralandığını söyledi.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.