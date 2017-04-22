Afganistan'da Askeri Birliğe Saldırıda Ölü Sayısı 140'a Yükseldi

Afganistan'ın kuzey kenti Mezar-i-Şerif'te içinde caminin de bulunduğu askeri birliğe Taliban militanları tarafından dün düzenlenen saldırıda, ölü sayısı 140'a yükseldi. Saldırıda, 60 askerin de yaralandığı bildirildi.



Afganistan ordusunu yetkilileri, saldırıda ölen Afgan askerinin sayısının 140'a çıktığını ve 60 askerin yaralı olduğunu aktardı. Saldırıyı gerçekleştiren 10 Taliban militanının da öldüğü bildirildi.



Afganistan Savunma Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Teröristlerin saldırısı neticesinde, cuma namazını kılan 100'den fazla askerimiz şehit oldu ve bir çok askerimiz yaralandı" denildi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor. Dün gerçekleşen Mezar-i-Şerif kentinde içinde caminin de bulunduğu askeri birliğe üniformalı Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün yapılan açıklamada 140 Afgan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. - KABİL