- Afganistan'da ABD'nin "nükleer olmayan bomba" saldırısında 36 DEAŞ militanı öldürüldü



KABİL - ABD güçlerinin, DEAŞ militanlarını yok etmek için Afganistan'da düzenlediği "nükleer olmayan bomba" saldırısında 36 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

ABD güçleri dün akşam yerel saat 19.00 sularında "nükleer olmayan en büyük bombayı", Afganistan'ın Açin bölgesine attı. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin, "Bomba, Açin ilinin Mohmand Dara ilçesine düştü ve 36 DEAŞ militanı öldürüldü. Saldırı Afgan askeri kuvvetleri işbirliği ile yapıldı" diye konuştu.

Afganistan güçleri de bugün DEAŞ'a yönelik 11. operasyonu Açin ilçesinin Has Açin köyüne başlatmak için seferber oldu. Afganistan komutanı Mubarez Meftun İHA'ya yaptığı açıklamada, "Geçen iki hafta içerisinde 8 köyü DEAŞ kontrolünden aldık ve hiçbir can kaybımız olmadı. Düşmana yeterince baskı yaptık. ABD bombasından, düşmeden önce haberimiz vardı, dolayısıyla sivil halkı bölgeden çıkardık ve böylece sivil kaybının da önünü almış olduk" ifadelerini kullandı.

Açin ilçesinin kaymakamı İsmail Şinvari ise açıklamasında, "DEAŞ'ın yenilmesi için bu bomba bile azdı. Daha fazla mücadele etmemiz lazım. DEAŞ'ın zulmünden kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgede yaşayan halk ise DEAŞ terör örgütünün kendilerini tehdit ettiğini söyleyerek, "'Yerinizi ve yurdunuzu terk ederseniz, bir daha sahiplenme hakkınız kalmaz' diye bizi DEAŞ tehdit etti, biz de mecbur tehlikeyi göze alarak kaldık" dedi.

ABD'nin Afganistan'da DEAŞ'ın elinde bulundurduğu tünelleri yıkmak için gerçekleştirdiği saldırıda DEAŞ terör örgütüne ait birçok mühimmat deposu da yok edildi.