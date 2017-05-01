Afganistan'da ABD Askerlerine Bombalı Araçla Saldırı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerinin bulunduğu konvoya bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.



Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD askerlerine ait konvoyun Nangarhar'ın Bati Kot ilçesinde saldırıya uğradığını belirtti.



Saldırganın bomba yüklü araçla konvoya yaklaşarak bombayı infilak ettirdiğini ifade eden Hogyani, patlamadan saldırgan dışında kimsenin zarar görmediğini söyledi.



Afganistan'daki ABD birliklerinden henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 6 Amerikan askerinin öldüğünü ileri sürdü.