Afganistan'da 7 Taliban Militanı Öldürüldü

Afganistan'ın Ghazni eyaletinde 7 Taliban militanı öldürüldü. Afganistan'ın Ghazni eyaletindeki Dahyak bölgesinde bugün güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmada en az 7 militanın öldürüldüğü, 5 militanın ise yaralandığı belirtildi. 203. Thunder Military Crops Sözcüsü Mohammad Hanif Rezaee, "Militanlar Afgan güçlerine saldırı planlıyordu. Çatışmada 7 Taliban militanı öldürülürken, 5 militan ise yaralandı" dedi. Mahalle sakinlerinden Abdullah adlı şahıs ise, geçen gece ağır silah sesleri duyduğunu ve Taliban'ın saldırı sırasında toplantı düzenlediğini söyledi. Taliban, yaptığı açıklamada Afgan kuvvetleri ile olan çatışmayı doğruladı. Grubun sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmada 6 polis memuru ve üç Taliban militanının öldüğünü, güvenlik güçlerinde de birçok kişinin yaralandığını söyledi.



İki gün önce Afganistan güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında yaşanan çatışmada aynı bölgede 11 militan öldü, 8 kişi de yaralandı.



(İHA)