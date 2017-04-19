Afganistan'da 5 Deaş Üyesi Öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen hava operasyonunda 5 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen hava operasyonunda 5 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hazret Hüseyin Maşrikval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Nangarhar'ın Naziyan ilçesindeki DEAŞ sığınaklarını bombaladığını belirtti.
Saldırıda 5 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Maşrikval, bölgede operasyonların sürdüğünü kaydetti.