Afganistan'da 44 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 44 mensubunun öldürüldüğü bildirildi.



Ülkenin doğusundaki 201. Silab Kolordu Komutanlığı sözcüsü Şirin Aka Fakiri, Nangarhar'ın Açin ilçesine bağlı Dere Mamand, Pişe ve Navtangi bölgelerinde havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini söyledi.



Operasyonda 44 DEAŞ üyesinin öldüğünü belirten Fakiri, öldürülenlerden 12'sinin yabancı uyruklu olduğunu aktardı.



Fakiri, ayrıca operasyonda DEAŞ'ın "sözde kadısı" Molla Salah'ın da öldüğünü söyledi.



Fakiri, terör örgütlerine karşı operasyonların sürdüğünü bildirdi.