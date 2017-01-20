Afganistan'da 4 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonunda 4 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlenen hava operasyonunuda 4 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü söyledi.



Saldırıda öldürülenlerin hepsinin yabancı uyruklu olduğunu ifade eden Hogyani, saldırıda sivillerin zarar görmediğini belirtti.



Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin bazı ilçelerinde etkin olan terör örgütü DEAŞ'a karşı yaklaşık bir yıldır operasyonlar devam ediyor.