Afganistan'da 20 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde hava operasyonlarında 20 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nangarhar'ın Açin ve Deh Bala ilçelerindeki terör örgütü DEAŞ mevzileri havadan bombalandı.



Operasyonlarda 20 DEAŞ üyesinin öldüğü belirtilirken, ölenlerden ikisinin örgütün önemli elebaşlarından olduğu belirtildi. Ayrıca 6 DEAŞ mensubunun da yaralı ele geçirildiği kaydedildi.