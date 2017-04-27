Afganistan'da, 2 Amerikan Askeri Öldürüldü

WASHINGTON (İHA) – Afganistan’da ABD özel kuvvetlerinin DEAŞ terör örgütü ile girdikleri çatışmada 2 Amerikan askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da, 2 Amerikan Askeri Öldürüldü

WASHINGTON (İHA) – Afganistan'da ABD özel kuvvetlerinin DEAŞ terör örgütü ile girdikleri çatışmada 2 Amerikan askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Pentagon sözcüsü Kaptan Jeff Davis, bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2 Amerikan askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD ordusu, geçtiğimiz haftalarda Afganistan'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında "nükleer olmayan" bombayı fırlatmıştı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda DEAŞ militanı da öldürülmüştü. - WASHINGTON

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon Sözcüsü, Afganistan, Nangarhar, Amerika, Militan, Çatışma, Warren, Bomba, Terör