Afganistan'da, 2 Amerikan Askeri Öldürüldü

WASHINGTON (İHA) – Afganistan'da ABD özel kuvvetlerinin DEAŞ terör örgütü ile girdikleri çatışmada 2 Amerikan askerinin öldürüldüğü bildirildi.



Pentagon sözcüsü Kaptan Jeff Davis, bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2 Amerikan askerinin öldürüldüğünü bildirdi.



ABD ordusu, geçtiğimiz haftalarda Afganistan'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında "nükleer olmayan" bombayı fırlatmıştı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda DEAŞ militanı da öldürülmüştü. - WASHINGTON