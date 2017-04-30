Afganistan'da 17'si Işid, 26'sı Taliban; 43 Militan Öldürüldü

Afganistan'da son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 43 silahlı militan ölü olarak ele geçirildi.



Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin Wardak, Kunar, Meydan, Nangarhar, Zabul, Kunduz ve Logar vilayetlerinde düzenlenen farklı operasyonlarda 17'si IŞİD, 26 sı Taliban mensubu toplam 43 militan etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada bu operasyonda militanların kullandığı çok sayıda sığınak ve silahın da imha edildiği belirtildi. Taliban geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bahar saldırılarına başlandığını ilan etmiş ve ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik güçlerine yönelik koordineli saldırılar başlatmıştı.. - Kabil