Afganistan'da 16 Taliban Militanı Öldürüldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde komando birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonda Taliban'ın "gölge valisi" Mevlevi Lal dahil 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde komando birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonda Taliban'ın "gölge valisi" Mevlevi Lal dahil 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, Afgan komandoların, Baglan'ın Dand-i Gori içesinde düzenlediği operasyonda örgütün önde gelen isimlerinden Mevlevi Lal'ın öldürüldüğünü söyledi.
Operasyonda 16 Taliban üyesinin ölü ele geçirildiğini ifade eden Veziri, 3 militanın da sağ yakalandığını belirtti.
Ayrıca operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.