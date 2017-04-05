Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Endonezya'da

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Endonezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.





Resmi ziyaret çerçevesinde başkent Cakarta'da bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki lider tören sonrası bir görüşme gerçekleştirdi.



Widodo, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, mevkidaşı ile toplantısında iki ülke arasında eğitim, tarım, istatistikler, kamu idari reformları ve maliye politikasında ortak çalışmayı ön gören beş mutabakat imzalandığını kaydetti.



Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, "Afganistan'dan cumhurbaşkanlığı seviyesinde gerçekleşen bu ziyaret onur verici. Endonezya Afganistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Aramızdaki dostluk uzun yıllara dayanıyor." diye konuştu.



Ülkesinin Afganistan'da inşa ettiği İslam merkezi ve camileri hatırlatan Widodo, bu kültürel ilişkilerin güvenlik ve hukuk konularında gelişmesiyle daha geniş kapsamlı olacağını ifade etti.



Gani de, Endonezya'nın sergilediği misafirperverlik için minnettar olduğunu belirterek, "Endonezya İslam ülkelerine birçok konuda örnek olmuştur. ASEAN ülkeleri arasındaki liderliği, barışçıl ve demokratik tavrı Endonezya'nın ne kadar büyük bir ülke olduğunu göstermektedir. Bu konuda Endonezya'yı tebrik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.



Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, yarın temaslarına Endonezya'nın önde gelen İslami organizasyonları Nahdlatul Ulema ve Muhammayiah ile görüşme yaparak devam edecek.