Afganistan Büyükelçiliği'nden GATA Personeline Plaket ve Takdir Belgesi

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanullah Ceyhun, Türkiye ile Afganistan'ın her zaman birbirinin yanında olduğunu belirterek "Türk-Afgan dostluğu tarihin kalbinden gelen bir dostluktur." dedi.



Afganistan Büyükelçiliği tarafından Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törene katılan Ceyhun, 58 GATA sağlık görevlisine Afgan vatandaşlarına sağladığı sağlık hizmetlerinden dolayı plaket ve takdir belgesi verdi.



Konuşmasına Afgan ve Türk şehitlerinin ruhuna dua ederek başlayan Ceyhun, GATA personeline, Afganistan hükümetiyle milleti, özellikle Türkiye'ye gelip tedavi olan Afgan hastalar adına teşekkürlerini sundu.



Mustafa Kemal Atatürk'ün "Afganistan ile Türkiye bir ruh, iki bedendir" sözünü hatırlatan Ceyhun, Afganistan'dan gelen hastalara "Çok emin ellerdesiniz, buradaki doktorlar ve hemşireler Türk-Afgan farkı gözetmeden hizmet vermektedir." dediğini aktardı.



Büyükelçi Ceyhun, Türk-Afgan dostluğunun, "tarihin kalbinden gelen bir dostluk" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde Afganistan'da tedavi edilemeyen hasta askerleri GATA'ya, sivilleri de Türkiye'deki diğer hastanelere gönderdiklerini söyledi.



Bir hastanın şifa bulduğunda kalpten teşekkür ettiğini belirten Ceyhun, "Şifa veren eller, dua eden dudaklardan daha kutsaldır." diye konuştu.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek de Türkiye ile Afganistan arasında yüzyıllardır devam eden dostluk ilişkilerine değinerek iki ülke arasında güçlü bir bağ olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin 1921 yılından bu yana Afganistan'ın kalkınma çabalarına destek verdiğini, temel devlet kurumlarının gelişmesine katkıda bulunduğunu hatırlatarak, "Bizlere düşen görev, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu sağlık eğitimi ve hasta bakımı konusunda verilmekte olan desteği güçlendirerek devam ettirmektir." ifadesini kullandı.



Saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşlarının okunduğu program, Büyükelçi Ceyhun ve Afganistan Büyükelçiliği personelinin GATA sağlık görevlilerine plaket ve takdir belgelerini sunmasıyla son buldu.