Afganistan Başbakanı Abdullah'tan Tika'ya Teşekkür Ziyareti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilenen ve modern hale getirilen, Kabil Kız Meslek Enstitüsü'nün mezuniyet törenine katılan Afganistan Başbakanı ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, TİKA'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.



TİKA tarafından yenilenen ve modern hale getirilen, Kabil Kız Meslek Enstitüsü 305 kişi mezun verdi. Enstitünün 7'nci mezuniyet töreni, Afganistan Başbakanı ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Afganistan Eğitim Bakanı Dr. Asadullah Hanif Belhi, Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı, Doç. Dr Rahil Muhammad Formuly, TİKA Kabil PKO Koordinatör Yardımcısı Gökhan Keser'in katılımıyla, TİKA tarafından yapılan Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.



Afganistan Başbakanı ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, mezunları kutlayarak, "Afganistan'ın daimi dostu ve kardeşi olan Türkiye ve Türk milleti daima başta eğitim ve sağlık alanları olmak üzere Afganistan'a ve Afganistan halkına yardım etmiştir" dedi.



Dr. Abdullah, kızların mesleki eğitim enstitüsünden mezun olmalarının Afganistan halkı için çok iyi bir haber olduğunun altını çizerek, Afganistan'da işsizliğin ciddi sorunlardan biri olduğu için, sadece devlet idarelerinde değil, özel sektörlerde de iş bularak çalışmalarını ve böylece Afganistan'ın gelişmesinde ve kalkınmasında rol almaları gerektiğinden bahsetti.



"Afganistan'ın her alanda gelişmesi ve kalkınması için elimizden gelen yardımları yapmaya gayret ediyoruz"



Afganistan Eğitim Bakanı Dr. Belhi ise Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı gelişme ve kalkınma yardımlarından dolayı, Türk milletine sonsuz minnettar olduğunu dile getirdi.



Törende, selamlama ve 'hoş geldiniz' konuşmasını yapan TİKA Kabil PKO Koordinatör Yardımcısı Gökhan Keser, "Bizler, Türkiye olarak, kardeş ülke Afganistan'ın her alanda gelişmesi ve kalkınması için elimizden gelen yardımları yapmaya gayret ediyoruz" dedi. 2004 yılından bu yana eğitim alanında 90 okulun Afganistan eğitimine destek amaçlı inşa ettiklerini ve birçok okulun da tadilatı ve tefrişatının TİKA tarafından yapıldığını ifade eden Keser, böylece 200 binden fazla çocuğa eğitim ve öğretim imkanın sağlandığının altını çizdi.



Keser, mezun olan genç hanımlara ve öğretmenlere hitaben, "Bugün üzerine bastığımız bu kadim topraklar geçmişte medeniyetin beşiği olmuştu. İşte, bu geçmişi tekrar canlandıracak olan siz gençlere ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşüyor. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.



Program bitiminde, Afganistan Başbakanı ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Afganistan Eğitim Bakanı Dr. Asadullah Hanif Belhi ve Bakan Yardımcısı ve onlara eşlik edenler, TİKA Kabil PKO ofisine geçti. Misafirlere, Türk mutfağından öğle yemeği servisi yapıldı.



TİKA Kabil PKO Koordinatör Yardımcısı Gökhan Keser tarafından Afganistan Başbakanı ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'a Sultan 1. Ahmet'in tuğrasını taşıyan tablo hediye edildi. - ANKARA