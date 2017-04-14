Afganistan: ABD Yaklaşık 10 Tonluk Bomba ile 36 Işid'liyi Öldürdü

ABD ordusu, Afganistan'da "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen GBU-43/B'yi ilk kez kullanarak, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) mensup 36 militanı öldürdü.



Afganistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD, Nangarhar eyaletinde IŞİD'in kullandığı tünnelleri 9 bin 800 kg ağırlığındaki GBU-43/B bombasıyla vurdu.



ABD'nin geliştirdiği nükleer olmayan en büyük bomba olan GBU-43/B daha önce çatışmalarda kullanılmamıştı.



Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) da bombanın Achin bölgesine yerel saatle Perşembe akşamı uçaktan bırakıldığını söyledi.



Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah hava saldırısının Afgan hükümetiyle koordinasyon içinde yönetildiğini söyledi ve "sivillere zarar gelmemesi için dikkat edildiğini" belirtti.





Afganistan Savunma Bakanlığı patlamadan sivillerin etkilenmediğini açıkladı.



Öte yandan eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ise saldırıyı "ülkelerinin acımasızca istismar edilmesi ve insanlık dışı" olarak tanımladı. Karzai Twitter'da paylaştığı mesajında, "ABD'nin Afganistan'a nükleer olmayan en büyük bombasını atmış olmasını en güçlü ifadelerle kınıyorum" dedi.





"Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen bomba ilk defa 2003 yılında test edilmişti.



'Gördüğüm en büyük bombalamıydı'



Achin bölgesi valisi İsmail Shinwary BBC'ye açıklamasında Afganistan özel kuvvetlerinin ABD'nin hava desteğiyle IŞİD'e karşı operasyonlarının 13 gün önce başladığını söyledi.



Shinway IŞİD hedeflerinin düzenli olarak bombalandığını söyledi. Shinway "Ancak dün geceki bombalama çok güçlüydü. Gördüğüm en büyük bombalamaydı" dedi.



Nangarhar Eyalet valisi Gulab Mangal da IŞİD militanlarının tünelleri "insanları öldürmek ve önemşi görüşmeleri yapmak" için kullandıklarını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump saldırı hakkında "başarılı bir iş daha" açıklamasını yaptı.



IŞİD, Afganistan ve çevresini temsil eden "Horasan şubesini" Ocak 2015'te kurduğunu duyurumuştu.