Afgan Kadın Polisler Mezun Oldu

Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) 4 ay eğitim gören 250 Afgan kadın polise, düzenlenen törenle diplomaları verildi.



Afganistan ve Türkiye arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat gereğince Afgan polislere verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivas PMYO'da mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, sinevizyon gösterisi sunuldu.



Törende, PMYO'da eğitim gören Afgan öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ve Sivas yöresine ait "Sivas'ın yollarına" adlı türküyü ezbere okudu.



Afganistan İçişleri Bakanı Taj Mohammad Jahed, törende yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.



Okulu başarıyla bitiren kadın polislere başarı dileyen Jahed, "Türkiye kardeş bir ülke. Yıllardan beri hep yanımızda olmuş ve dostluğunu bize ispat etmiştir. Türkiye ile dost olduğumuz için mutluyuz ve bu dostlukla gurur duyuyoruz. Türkiye bölgede ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye devletinin faaliyetleri, Afganistan'da her zaman kayda değerdir ve Afgan halkı buna karşı minnet duymuştur. Özellikle son 15 yılda Afganistan'ın yeniden ayağa kalkma noktasında çok önemli roller üstlenmiştir." diye konuştu.



İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk de dünyaya daha geniş ufuktan bakmanın ve çevredeki ülkelerle sosyal, kültürel ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmenin en önemli görevlerden biri olduğunu belirtti.



Türkiye'nin bu anlamda tarihten gelen sorumluluk duygusuyla hareket ettiğine değinen Öztürk, şunları kaydetti:



"Geçmişte olduğu gibi bugün de dost ve kardeş ülkelere ayrım gözetmeksizin yardım elini uzatıyoruz. Afganistan ile çok eskilere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunmakta. Afganistan coğrafi olarak Türkiye'ye ne kadar uzaksa tarihi, siyasi, kültürel ve gönül bağı olarak da bir o kadar yakındır. Bu kardeşlik projesi neticesinde değerli Afganistan halkına Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle insan unsuruna katkı sağlamanın onurunu taşıyoruz. Mezun olan kadın polislerimiz sizler tarihi Türk Afgan dostluğunun timsali olacaksınız."



Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise halkın huzur ve güven içerisinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamanın polis teşkilatlarının en temel görevi olduğunu vurguladı.



Değişim ve gelişim geçiren suçların önlenmesi konusunda ülkelerin polis eğitim kurumlarının iş birliğinin önemli olduğunu dile getiren Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ülkemiz ve emniyet teşkilatımız ülkeler arası iş birliğinin gelişmesine büyük önem vermektedir. Dostluğunu ve kardeşliğini her zaman hissettiğimiz Afganistan'a desteğimiz her zaman sürecektir. İki ülkenin sınırlara meydan okuyan sevgi ve kardeşliğine katkımız olduysa bununla büyük gurur ve onur duyacağız. Yıllardır süre gelen tarihi Türk-Afgan kardeşliğine bir halka daha ekleyerek sağlamlaştırmak için sorumluluk aldığınızı asla unutmayın."



Konuşmaların ardından dönem birincisi Roqia Rezayi yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye girenlere diplomaları ve ödüllerinin verilmesinin ardından kadın polisler yemin etti.



Tören sonunda kadın polisler, havaya kep yerine karanfil atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.