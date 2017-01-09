Afgan Generale Rüşvet Suçundan 14 Yıl Hapis Cezası

Afganistan İçişleri Bakanı eski Politika ve Strateji Bölümünden Sorumlu Yardımcısı General Abdul Vasi Raufi, rüşvet suçu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası aldı.



Kabil Bölge Mahkemesi, General Raufi'ye 14 yıl hapis cezası verdi. Hakim kararının ardından Raufi, mahkeme salonundan cezaevine götürüldü.



General Raufi karara tepki göstererek, kendisine yönelik suçlamayı reddetti.



Abdul Vasi Raufi'nin görev yaptığı sırada yaklaşık 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.



Afganistan'da yüksek rütbeli bir kişinin davası ilk kez kamuoyuna açık mahkemede görülüyor. Daha önceki benzeri görüşmeler ise kapalı kapılar ardında gerçekleşiyordu.