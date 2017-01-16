Afgan Çocuk Samir Danimarka'daki Ailesine Kavuşuyor

ZEHRA MELEK ÇAT - Geçtiğimiz yıl kaçak yollarla Türkiye'ye girdikten sonra ellerindeki donma nedeniyle Erzurum'da tedavi altına alınan Afganistan uyruklu çocuk Samir Zaheri (10), Danimarka'ya ailesinin yanına gidecek.



Zaheri'nin annesi ve babası geçen yıl yanlarına 3 çocuklarını alıp, kaçak yollarla Danimarka'ya gitmesinin ardından yanlarında götüremedikleri Samir ve bir kardeşi Afganistan'da kaldı.



Samir de yaklaşık 2 ay sonra kaçak yollardan anne ve babasının yanına gitmek için dayısı ile umut yolculuğuna çıktı.



Kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Samir'in hastalanması üzerine birlikte göç ettikleri kafile, Samir'i Pasinler ilçesi yakınlarında bir dinlenme tesisinde bırakarak, yollarına devam etti.



Donmak üzere olan Samir ise vatandaşların dikkati ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak donan elleri tedavi edildi.



Göç yolunda bindiği botları batan dayısı ise Samir'in durumunu öğrenmek için tekrar Erzurum'a geldiğinde, ailesinin Danimarka'da olduğu öğrenildi.



Tedavisi tamamlanan Zaheri, Türk Kızılayı ve Kızılhaç arasındaki bürokratik işlemler tamamlanıncaya kadar Erzurum'da ilkokula başladı ve Türkçe öğrendi.



Daha sonra bürokratik işlemler tamamlanan Samir Zaheri, 16 Şubat'ta ailesine kavuşacağı günü beklemeye başladı.



Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ocak ayının sonlarında donmak üzereyken, bulunmasıyla Samir Zaheri ile tanıştıklarını belirtti.



Samir Zaheri'nin Türkçe bilmemesi dolayısıyla ilk başta iletişim sıkıntısı yaşadıklarını ancak Erzurum'da yaşayan Afgan bir aile aracılığı ile iletişim kurduklarını ifade eden Özcan, "Samir'in hikayesi tam bir film konusu. Samir ve yakınları bir kafile halinde Ağrı-Van tarafından Türkiye'ye giriş yapıyor. Dayısı, Pasinler ilçesi yakınlarında soğuktan Samir'in parmaklarının donmak üzere olduğunu fark ediyor. Orada bir dinlenme tesisine yaşı biraz daha büyük bir çocukla bırakıyor ve 'Size burada yardım ederler. Sen iyileşince gelip seni alırız' diyerek ayrılıyorlar. Bir vatandaş çocuğun durumunu görüp Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi'ne getiriyor." dedi.



Özcan, hastanedeki doktor ve polisler aracılığı ile durumdan haberdar olduklarını belirtti.



Daha sonra Zaheri ile Erzurum'da yaşayan Afgan aile aracılığı ile iletişim kurduklarını ve ailenin de çocuğu benimsediğini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:



"Çocuğun dayısı, göç yolunda geçirdiği kaza sonrası yeğeni Zaheri'nin durumunu merak edip Erzurum'a geliyor. Bu vesile ile Zaheri'nin ailesinin iletişim bilgilerini aldık. Samir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün çocuk yuvasında, devletin kontrolünde, her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Samir, zaman zaman ailesi ile görüntülü görüşüyor. Bu eğitim öğretim yılı başında Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulunda okula başladı. Arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor ve sınıfın parlak öğrencilerinden."



Özcan, Zaheri'nin ailesine kavuşması için gerekli işlemleri yaptıklarını da vurgulayarak, "Samir için gerekli yazışmalar tamamlandı. Kızılay ve Kızılhaç devreye girdi. Biz Samir'in kimliğini çıkardık. Uluslararası koruma başvurusunu yaptık. 16 Şubat'ta Samir'i Danimarka'ya ailesinin yanına göndereceğiz. Samir içine kapanık bir çocuk, duygularını çok fazla belli etmiyor ama gözlerinden o sevincini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'yi çok seviyorum"



Samir Zaheri de okula başladığını, öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "Annemi, babamı çok özledim, onların yanına gideceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.



Sınıf öğretmeni Aişe Aydın da Samir'in bu yıl kendi sınıfına başladığını vurgulayarak, "Samir'in anlama ve kavrama özellikleri yeterli. Çok da başarılı oldu. Çok çabuk okuma yazma öğrendi. Arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Samir'in ailesine kavuşacağı için çok mutluyuz ama onu çok özleyeceğiz. Samir, Türkçeyi çok çabuk öğrenmiş. Türkçe'ye çok ilgisi var, hatta deyimleri bile kullanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.