Afgan Bebek 'Çocuk Felci Virüsüne' Yakalandı

Afganistan'ın Kandahar bölgesinde yaşayan bir kız çocuğu, çocuk felci virüsüne (poliomyelit) yakalandı.



Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, 11 aylık Rabia'nın Kabil'de bir hastanede, kan örnekleri alınarak yapılan analizleri sonucunda poliemyelit virüsüne yakalandığı belirtildi.



Ülkede Rabia ile birlikte 12 kişinin daha çocuk felci virüsüne yakalandığı belirtildi. - KABİL