Afetzedeler İçin 93 Konut

Heyelan ve sel baskınlarının sık sık yaşandığı Karadeniz coğrafyasının tipik özelliklerini taşıyan Ordu'da 6 ilçesinde toprak kayması sonucu evleri yıkılan vatandaşlara inşaatı tamamlanan yeni konutları teslim ediliyor.



Afet ve Acil Durum Ordu İl Müdürlüğü (AFAD), 6 ilçede 2011, 2013 ve 2014 ve 2016 yıllarında meydana gelen toprak kayması ve doğal afet sonucu zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Buna göre, Perşembe ilçesinde 2009 yılında aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören, evlerini kaybeden veya kullanılmaz hale gelen vatandaşlar için 33 konut inşa edildi. Halen 23 konutun teslim edildiği çalışmada, 10 konut yüzde 90 seviyesinde bitme aşamasına geldi.



Afetzedelere 93 konut inşa ediliyor



Perşembe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 2011 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan toprak kaymasında evlerini kaybeden 3 vatandaşa yeni konut inşa eden AFAD, bu çalışmaların yanı sıra yine aynı dönemde Kacalı (Dereiçi) Mahallesi'nde meydana gelen afette zarar görenler için 19 konut inşa edecek. Halen proje aşamasında olan bu konutların yanı sıra İmeçli Mahallesi'nde bir vatandaş için ev inşa ediyor.



Aybastı Pelitözü Mahallesi'nde 5 konutun 3 tanesi tamamlanırken diğer 2'sinin inşaatı sürüyor. Kabataş ilçesi Belen Mahallesi'nde inşa edilecek 2 konutun ruhsat aşamasında olduğu belirtilirken ilçe merkezinde 12 konutun inşaatı sürüyor.



Perşembe ilçesi Çaytepe Mahallesi'nde 3 ve Merkez'de 17 inşaatın 14'ü tamamlanırken 3 tanesinin inşaatının bitmek üzere belirtildi. Yine Perşembe Ekinciler Mahallesi'nde yapılacak bir konutun ruhsat aşamasında olduğu, Ünye-Yüceler Mahallesi'nde inşa edilen 22 konutun ise proje aşamasında olduğu kaydedildi. - ORDU