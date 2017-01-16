Afetzedeler Haykırdı: 'Bürokrasi Depremden Daha Çok Can Alıyor'





İtalya'da Ağustos ve Ekim aylarında depremle sarsılan kentlerin sakinleri ellerinde "Bürokrasi depremden daha çok can alıyor" yazılı pankartlarla sokağa indi.



Ağustos ayındaki depremin merkez üssü Grisciano'da toplanan afetzedeler, enkaz kaldırma ve onarım çalışmalarının yavaş ilerlemesini protesto etti.



Eylemcilerden biri çevredeki itfaiye ekiplerinin henüz iki gün önce protestoyu duyar duymaz bölgeye geldiğini söylüyor. Başka bir eylemciyse ekiplerin sadece yarım gün çalışmasından şikayetçi.



Evlerini kaybedenler toplanan maddi yardımların kentin yeniden inşası için yeterli olduğunu fakat yetkililerin ağır davrandığını savunuyor.



Gösteriye katılan bir kadın "Sadece konuşuyorlar. İnsanlar yerlerini yurtlarını geri istiyor. Bunun için zaten yeterli para toplandı şimdi o parayı kullanmaları gerekiyor" diyor.



Kar yağışı ve soğuk eyleme katılımı etkiledi.



24 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Amatrice kentini vuran 6.2 büyüklüğündeki depremde 300 kişi hayatını kaybetmişti.



İtalya'nın orta kesimlerinde Ekim ayında meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde de binlerce kişi evsiz kalmıştı.



Afetzedelerin çoğu halen otel ve barakalar geçici yerlerde barınıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Afetzedeler haykırdı: çok daha alıyor İtalya can Gösteri Bürokrasi depremden Deprem Gepost: 16 januari 2017