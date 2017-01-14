Afetzede üreticiye Başkan morali

İlçeye giderek bölgedeki durumu inceleyen Başkan Kocaoğlu, İl Tarım Müdürlüğü'nün hasar tespit çalışmalarının ardından gereken yardımı yapacaklarını açıkladı.

İzmir'de özellikle 10 Ocak günü etkili olan kar yağışı, Menderes ilçesindeki sera alanlarında büyük zarara neden oldu. Seraların, üzerlerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çökmesi sonucu bölgedeki yüzlerce üretici mağdur oldu. İskeleti çöken, naylonları parçalanan seralardaki meyve, sebze, çiçek gibi ürünler de soğuk nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bölgeye giderek mağduriyetini dile getiren üreticinin durumunu yerinde inceledi. Başkan Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, "Bölgedeki tespitler yapıldıktan sonra, biz de hatırı sayılır bir şekilde yaranızı sarmak için destek olacağız. Bunun için öncelikle İl Tarım Mü dürlüğü'nün hasar tespit raporlarının hazırlanması gerekiyor" dedi. Başkan Kocaoğlu'nun ziyareti ve açıklamalarıyla moral bulan üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti.

Paketleme tesisi müjdesi

Sancaklı köyünde afetzede üreticilerle buluşan Başkan Aziz Kocaoğlu, tarımın kalkınması için her türlü yatırımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Üreticiye doğrudan destekleri kooperatifler üzerinden verebildiklerini ifade eden Başkan Kocaoğlu, Gödence'de yağhane, Bademli'de meyve, Bergama'da bal paketleme tesisini, Selçuk'ta Ege Bölgesi'nin en büyük soğuk hava deposunu bu şekilde hayata geçirdiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ne üretirseniz üretin, önemli olan o ürünü değeriyle satabilmek. Zincir marketlerin yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, tezgaha konabilecek standartta paketlenmiş ürünleri 'günün rayici üzerinden almaya hazırız' diyorlar. Biz de ürünlerin market zincirlere satılacak hale gelmesini sağlayacak bir paketleme tesisi yapmaya çalışıyoruz. Uygun yer ve konumda bir arazi alıp bu tesisi kuracağız."

Baraj havzasında bulunmasına rağmen tarımsal sulamada sıkıntı yaşayan bölge üreticisinin sorunu çözmek için DSİ ile temas halinde olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kocaoğlu, "Hazırladığımız proje için DSİ'den izin aldığımız andan itibaren 1 sene içinde tarlalarınıza suyu getireceğim" dedi.

