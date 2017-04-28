Afet Yönetiminde İTÜ-AFAD İş Birliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, İTÜ sayısal hesaplamalardan dijitalleşmeye kadar akademik birikimiyle AFAD'a destek verecek.

İmza törenine; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Halis Bilden, Başkan Yardımcısı Fatih Özer, Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Karaca: Afetlerle ilgili çok sayıda veri elde ediliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"İstanbul Teknik Üniversitesi, 244 yıllık bir marka değerdir. Ülkemizin gelişmesine ve mühendislik alanına hizmet vermiştir. Hem lisansüstü hem de doktora düzeyinde 1999'da başladığımız afet yönetimi programımız, bu alanda başarılan ilklerden biri oldu.

Günümüzde, yaşanan afetlerle ilgili olarak çok sayıda veri elde edebiliyoruz. Bu verileri anlamlı hâle getirip geleceğe dair bir perspektif çizebilmek adına katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla yapılan çalışmalar arasında sayısallaştırma önemli bir yer tutuyor. Dünyada da bu noktaya doğru bir eğilim gözleniyor. Bu protokol sayesinde İTÜ olarak, sayısal hesaplamalardan tutun da dijitalleşme konusuna kadar AFAD'a yardımcı olacağız. İki güzide kurumun, özellikle afet yönetimi konusunda iş birliği yapmasını son derece önemli bir adım olarak görüyoruz. "

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"İTÜ, 1773 yılında kurulmuş çok önemli bir bilim yuvası. Özellikle ülkemizin son 40 yılına damga vuran merhum Cumhurbaşkanlarımız Turgut Özal ve Süleyman Demirel de İTÜ'lü idi. Şu anki Başbakanımız da İTÜ'lü. Dolayısıyla biz doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. İTÜ ile yapacağımız iş birliği hem doğal afetlerde alacağımız tedbirler noktasında çok ciddi güç kazandıracak hem de insan kaynaklı afetlerde önlem almamızı sağlayan bilimsel bir destek olacak."

Protokolün kapsamı

Proje kapsamında afet öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerin her türlü operasyonel, idari ve lojistik faaliyetlerini destekleyici, erken uyarı ve ikaz mekanizması oluşturacaktır. Bu kapsamda algılayıcılar, iletişim altyapısı, veri toplama ve işleme altyapısı, her bir afet türü için referans veri ve modeller, risk değerlendirmesi, muhtemel zamanı ve etki analizini yapan yapay zeka ile desteklenen yazılımlardan oluşan entegre sistemin kurulması planlanıyor.