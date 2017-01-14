Afet ve Acil Durum Harcamalarına Yeni Düzenleme

Afet ve acil durum harcamalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, Başbakan tarafından yurt içi ve yurt dışında acil durum görülen hallerde insani yardım, barınma ihtiyaçlarının karşılanması gibi durumlar da özel hesaptan karşılanabilecek harcama çeşitleri arasına alındı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hazırlanan "Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan özel hesaptan karşılanabilecek harcama çeşitlerine yönelik düzenlemeye, "Başbakan tarafından yurt içinde ve yurt dışında acil durum veya afet olarak değerlendirilen hallerde Başkanlığın görevlendirilmesi durumunda, bu görevlendirme kapsamındaki acil ve insani yardım harcamaları, bu amaçla ilgili kurulacak insani yardım dağıtım merkezleri ve ofislerinin kurulması ile işletilmesi, günlük yaşamın devamı için gerekli olan asgari hizmetlerin desteklenmesine yönelik harcamalar ile temel barınma ihtiyacının karşılanması, hasar ve tahribatın giderilmesi, gerekli altyapı ve üstyapıların tesisine yönelik harcamalar." ifadesi eklendi.



Yönetmelik değişikliğine göre, kamu kurum ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışındaki merkezi ve mahalli idareler ile insani yardım amacıyla faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının talebi üzerine Başbakan Yardımcılığınca uygun görülen hallerde yapılacak protokol hükümlerine göre özel hesaptan ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.



Gerekli görülen hallerde görevlendirme süresinin devamı boyunca yurt dışından yerinden temin edilmek suretiyle harcama yapılabilecek.



Terör örgütüyle bağı olanlar ihalelere katılamayacak



İdareler veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, örgütlü suçlar ile kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacak.



Terör örgütlerine iltisakı ya da irtibatı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler de ihalelere katılamayacaklar arasında yer alıyor.



Yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecek. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bu durumdakilerden biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı yine gelir kaydedilerek ihale iptal edilecek.



İhalelere katılmaktan yasaklama



Yönetmelik değişikliğine göre, yönetmelikle yasaklanan hal ve davranışlarda bulunanlar hakkında bir yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise 6 aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilecek.



Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında bu yasaklama kararı alınacak.



Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 gün içinde verilecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere en geç 15 iş günü içerisinde gönderilecek, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.



Ayrıca Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.