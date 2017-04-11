Afet Evleri Kentsel Dönüşümle Yenilenecek

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1966 yılındaki Varto Depremi'nin ardından yaptırılan Afet Evleri'nin, uygulanacak kentsel dönüşüm projesiyle yenileneceğini bildirdi.



Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afet Evleri'nin çok ciddi sıkıntı ve tehlike arz ettiğini belirtti.



Uzun süredir bunun üzerinde çalışma yürüttüklerini, mahalle sakinleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla yaptıkları istişare sonucu yıkım için nihai kararı aldıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:



"Bölgede kentsel değişim ve dönüşüm uygulayacağız. Bölgenin zemin etüdünü yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayına sunduk. Bakanlıktan gelen olumlu görüşle bugün müşavir firma, belediyemizin imar ve teknik komisyon ile Zafer Mahallesi muhtarı ve mahalle sakinleriyle toplantı yaptık. Bu mahallemizde zemin artı 8 kat binalar yapılacak. Yollar ise 7 metreden 15 metreye çıkarılacak. Vatandaşları mağdur etmemek adına kararlar alındı. Bunun yanı sıra eski stadyumun yerini de yeşil alan yapacağız. Karşılıklı mutabakata vardık."



Vatandaşların mevcut binalardaki 65 metrekarelik evlerde ikamet ettiğini ve evlerin koşullarının çok kötü olduğunu dile getiren Asya, yeni projeyle 125 metrekarelik evlerin yapılacağını kaydetti.



Asya, kentsel dönüşüm alanında daha modern bir kentleşme yapılacağını belirterek, sağlıklı ve konforlu bir mahalle oluşturacaklarını ifade etti.