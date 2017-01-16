Afdos'un Doğa Yürüyüşleri

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları faaliyetlerine devam ediyor.



AFDOS'lu sporcular Sinanpaşa ilçesi yakınlarında bulunan Tazlar mevkinde karlar içerisinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Sporcular pazar sabahı Tazlar mesire alanından başladıkları yürüyüşlerini zirveye doğru sürdürdü. Yürüyüşe Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mithat Şener liderlik etti.



Yürüyüşte yükseklik arttıkça kar kalınlığının da arttığını belirten doğa severler faaliyet dolayısıyla AFDOS yönetimine teşekkür etti. Sık sık fotoğraf çeken sporcular kartpostallık manzaraları da ölümsüzleştirdi.



Faaliyet sonrası değerlendirmede bulunan AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer, faaliyetine katılan tüm doğa severlere teşekkür ederek, herkesi doğada spor yapmaya davet etti.