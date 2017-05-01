Afdos Doğa Yürüyüşlerine Frig Vadisi ile Devam Etti

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları doğa yürüyüşlerine İhsaniye ile devam etti.



AFDOS'lu doğaseverler geçtiğimiz hafta sonu İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde, daha önce yürümedikleri parkurda yürüyerek tarih ve doğanın içinde yolculuk yaptı. Yoğun olarak Frig ve Bizans döneminden kalan eserlerin gözlemlendiği yürüyüşe Frig Rehberi Tanju Tetik liderlik etti. Eserlerle ilgili bilgilendirme ise Arkeolog-Eğitimci Mehmet Bozdağ tarafından yapıldı. Gördükleri manzaraları fotoğraflayarak ölümsüzleştiren AFDOS sporcuları etkinlik dolayısıyla AFDOS Yönetimine teşekkür ettiler. Herkesin Frig Yolu'nda yürümesi ve bu güzel coğrafyayı görmesi gerektiği tüm sporcuların ortak temennisi oldu.



Faaliyet İhsaniye Belediyesi'nce bölgeye kazandırılan Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesisleri'nde AFDOS'lu sporcuların hep birlikte yedikleri yemek ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR